Parma-Roma 0-1, perla di Soulé regala i tre punti a Ranieri

2 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La Roma trova ancora un successo esterno, il terzo consecutivo, si impone al Tardini 1-0 sul Parma grazie al bellissimo gol su punizione di Soulé e con i gialloblu ridotti in dieci uomini per oltre un'ora, controlla la gara. Grazie a questo successo i giallorossi salgono a 37 punti e continuano la corsa verso i posti per l'Europa. La squadra di Pecchia, invece, trova l'ennesimo ko, il quarto consecutivo, e resta al terzultimo posto a 20 punti, in classifica. Pecchia sceglie dal 1' nel tridente sulla trequarti Man, Sohm e Cancellieri, in appoggio a Bonny, con Bernabe che va a fare coppia con Keita a centrocampo, mentre Vogliacco e Leoni sono la coppia dei centrali difensivi. Ranieri opta per un discreto turnover, in vista della gara di giovedì con il Porto, come ritorno del playoff di Europa League. Il tecnico sceglie Soule in avanti in coppia con Shomurodov. Mentre Saelemaekers e Salah Eddine sugli esterni. In difesa solo panchina per Hummels, gioca Celik con Mancini e Ndicka. Il Parma parte bene e al 16' crea la prima occasione della gara con Cancellieri che va via vincendo un rimpallo ed entrando in area con Bonny che riceve palla e calcia di prima con il pallone che sfiora il palo. Al 25' ancora gialloblu in avanti con Bernabe che riceve palla al limite e calcia ma debolmente con Svilar che blocca. Nel miglior momento del Parma la svolta della partita. Shomurodov inventa per Soule, Leoni lo atterra in area e per Chiffi non ci sono dubbi ed è rigore, ma dopo il controllo al Var, si evidenzia che il fallo è fuori area. Cambia quindi il colore del cartellino per Leoni che da giallo diventa rosso per il fallo da ultimo uomo. Parma in dieci e calcio di punizione. Se ne incarica Soule che con un sinistro a giro delizioso manda il pallone a toccare il palo e finire in rete per l'1-0 giallorosso al 33'. Il Parma è costretto a cambiare assetto e al 35' Pecchia inserisce Balogh per Man. Ad inizio ripresa Ranieri in vantaggio di un gol e di un uomo cambia e inserisce Nelson e Pellegrini per Kone e Mancini. La Roma controlla e al 51' sfiora il raddoppio: Soule strappa un pallone a Balogh in area e calcia angolato, ma Suzuki si distende e smanaccia, sulla ribattuta arriva Salah Eddine che calcia a botta sicura ma è miracoloso l'intervento del portiere del Parma che salva sulla linea e sventa il raddoppio. Il Parma cerca di reagire e al 56' dopo un batti e ribatti in area della Roma, Sohm prova la conclusione al volo, ma la palla finisce alta. Al 57' ancora Roma pericolosa con il centrocampista che riceve palla al limite e prova la conclusione angolata, ma Suzuki si salva in angolo. La squadra di Pecchia non riesce ad uscire e la Roma sfiora ancora il gol con Soule che prova un tiro a giro che esce di poco al lato. Ranieri comunque non è contento perchè vede una Roma troppo lenta e compassata. La squadra giallorossa prova a trovare il gol del raddoppio per chiudere la sfida con maggiore tranquillità nel finale. Al 78' ci prova Shomurodov si testa su assist di Angelino, appena entrato, ma la palla termina sul fondo. Nel finale altra occasione per la Roma al 92' con Angelino ma la conclusione viene deviata ancora in angolo. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.