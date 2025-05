Parma-Napoli 0-0 e Inter-Lazio 2-2, azzurri vedono scudetto

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli pareggia 0-0 sul campo del Parma ma, complice il 2-2 tra Inter e Lazio, compie il passo decisivo per lo scudetto, ipotecato ad una giornata dalla fine del campionato. Gli azzurri comandano la classifica con 79 punti e una lunghezza di vantaggio sull'Inter. Ai partenopei basterà battere il Cagliari già salvo domenica prossima, nella 38esima giornata in programma al Maradona. La tensione si fa sentire per tutto il match. Il Napoli fatica a creare gioco, in mezzo al campo solo Anguissa sembra in grado di abbinare fiato e lucidità. McTominay, in condizioni non perfette, non dà il solito apporto. Il Parma, che vede la salvezza ad un passo, pensa soprattutto a contenere ma non rinuncia a pungere con le iniziative di Bonny, che nella prima mezz'ora chiama Meret ad un paio di parate ordinarie. Il Napoli non trova sbocchi perché Lukaku non vince il duello fisico con Leoni, impeccabile fino a quando un infortunio non lo costringe ad uscire dopo un'ora. Le chance degli azzurri sono legate ad iniziative individuali. Splendida quella di Anguissa che al 33' si inventa la conclusione per bucare Suzuki: il palo dice no. Nella ripresa, il Napoli vorrebbe ma non può. La pressione non produce opportunità con palla in movimento. Il gol diventa più di un'ipotesi quasi per caso: al 58' un tiro-cross di Politano bacia la parte alta della traversa. Il montante dà una mano a Suzuki anche al 72', quando il portiere devia la punizione di McTominay. Il finale è tutto nervi, come dimostrano le espulsioni dei due allenatori: rosso per Chivu e per Conte. Sui titoli di coda, l'ultimo brivido. Neres viene steso in area emiliana, rigore. Anzi, no. Doveri corre al Var, riavvolge il nastro e revoca il penalty al 99' per un fallo di Simeone. Il Napoli non vince, l'Inter nemmeno: lo scudetto è quasi azzurro. "Siamo vicini allo scudetto, ancora quell'ultimo passo lo dobbiamo fare in casa nostra con il supporto dei nostri tifosi. E' un campionato veramente molto difficile, noi quello che volevamo fare era dare fastidio fino alla fine", dice Conte a Dazn. "Adesso c'è un piccolo passo da fare, siamo stati tanto in testa alla classifica nonostante un'annata piena di difficoltà. Siamo ad un passo dal fare qualcosa di inimmaginabile, vincere a Napoli è diverso rispetto ad altre piazze dove sono abituati a collezionare Scudetti e Coppe", aggiunge "Questa è una rosa che sta arrivando all'osso in questo finale. Ringrazio i ragazzi che si fanno sempre trovare pronti, abbiamo l'osso in bocca e non dobbiamo mollarlo", aggiunge Conte. "Cosa significherebbe vincere questo Scudetto? Mi ripagherebbe di tutto quello che ci ho messo quest'anno, ho messo tutto. So anche di essere molto stanco, arrivo giusto giusto a fine campionato e Napoli è una piazza bellissima ma c'è una richiesta molto alta. A volte molto più alta delle reali possibilità, io sento una grandissima responsabilità. Man mano che siamo andati avanti abbiamo capito che potevamo stare in testa alla classifica". —[email protected] (Web Info)

