Parma-Lazio, Zaccagni espulso: cos’è successo al Tardini
(Adnkronos) –
Mattia Zaccagni espulso in Parma-Lazio. Oggi, sabato 13 dicembre, il capitano biancoceleste ha rimediato un cartellino rosso diretto per una brutta entrata a centrocampo su Estevez. Succede tutto sul finire del primo tempo, quando al 42′ l’attaccante della Nazionale interviene in scivolata sul centrocampista ducale.
L’intervento di Zaccagni però è scomposto, con il piede a martello e considerato pericoloso dall’arbitro Marchetti, che non esita a estrarre il cartellino rosso. La Lazio rimane quindi in dieci uomini nella sfida del Tardini, valida per la 15esima giornata di Serie A.
sport
