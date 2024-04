0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'Europarlamento ha approvato il nuovo patto di stabilità. Nella votazione sulla riforma oggi a Strasburgo pochissimi eurodeputati italiani si sono espressi a favore. Si tratta di Lara Comi (Forza Italia) e Herbert Dorfmann (Svp) per il gruppo del Ppe e di Marco Zullo (Renew) e di Sandro Gozi, italiano di Renew ma eletto in Francia con Renaissance. Tutti gli altri si sono o astenuti o hanno votato contro. Gli eurodeputati di Forza Italia (gruppo Ppe) si sono astenuti, come quelli di Forza Italia e della Lega, perché "va bene così", ha detto a margine della plenaria la vice capodelegazione Alessandra Mussolini. Con il voto sulla riforma del patto di stabilità "abbiamo unito la politica italiana", ha commentato con una battuta il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, riguardo all'esito della votazione nel Parlamento Europeo sulla riforma della governance economica dell'Ue. Gli eurodeputati del Pd si sono astenuti "immagino più per ragioni di politica interna" che per dissenso sul documento, ha detto Gentiloni, a margine della plenaria a Strasburgo. —[email protected] (Web Info)

