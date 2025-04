Parigi-Roubaix, Van der Poel trionfa in solitaria

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Mathieu Van Der Poel vince per la terza volta consecutiva la Parigi-Roubaix. L'olandese si impone in solitaria staccando il grande rivale lo sloveno Tadej Pogacar, che chiude al secondo posto. A completare il podio il danese Mads Pedersen. Van der Poel si conferma il re della Roubaix. Il trentenne del team Alpecin-Deceuninck con il terzo successo consecutivo nell'Inferno del Nord, eguaglia il record di Francesco Moser e di Octave Lepize. Corsa piena di colpi di scena già dai primi tratti di pavè tra forature e scatti dei big. Dopo la foresta di Arenberg la gara si infiamma: Pogacar parte, Pedersen fora, Van der Poel risponde allo sloveno e Jesper Philipsen si stacca lasciando i soliti due. Ai -35 km dal traguardo una caduta dello sloveno in curva lancia Van der Poel verso il successo. Alla fine Pogacar arriverà al traguardo staccato di 1'18", con Pederden terzo a 2'11". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.