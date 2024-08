Parigi 2024, volontari olimpici stanno già vendendo le divise on line

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – I primi volontari dei Giochi di Parigi 2024 stanno già mettendo in vendita le loro uniformi tramite piattaforme on line anche se le Olimpiadi sono ancora a metà del percorso. e i primi volontari dei Giochi di Parigi 2024 stanno già mettendo in vendita le loro uniformi tramite piattaforme online. Le emittenti Bfmtv hanno affermato che un prezzo richiesto per il famoso cappello è di 210 sterline, 147 sterline per un paio di pantaloni e 84 sterline per una sciarpa. Un volontario degli eventi di rugby conclusi sta offrendo una borsa per 105 sterline, dicendo che non gli piace il colore, secondo il report. I 45.000 volontari sono molto particolari con la loro uniforme turchese e blu prodotta dal produttore di articoli sportivi Decathlon. L'uniforme non è in vendita e ai volontari non è consentito indossarla al di fuori del loro lavoro assegnato fino a un mese dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Bfmtv ha affermato che Decathlon sta prendendo in considerazione una collezione ispirata all'uniforme dei volontari e la venderà dopo i Giochi. —[email protected] (Web Info)

