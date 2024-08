Parigi 2024, villaggio da incubo e si dorme sui prati: “Ma è Ceccon?” – Video

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Il villaggio delle Olimpiadi di Parigi 2024 è da incubo, a sentire gli atleti. E qualcuno preferisce dormire su un prato accanto ad una panchina. "Ma è Thomas Ceccon?", si chiedono in tanti sui social, vedendo il video pubblicato da canottiere saudita Husein Alireza su Instagram e rimbalzato su X. La clip mostra una persona che dorme su un prato: sui pantaloncini spicca un tricolore italiano e anche lo zaino pare quello della delegazione tricolore. Il volto e i capelli del giovane ricordano quelli del nuotatore azzurro, campione olimpico nei 100 dorso ma deludente nei 200 e nella staffetta mista. La clip, che dura pochi secondi e non ha una gran definizione, alimenta la discussione. E' lui o non è lui? C'è chi ricorda le recenti dichiarazioni di Ceccon, che ha criticato l'organizzazione del villaggio per la qualità del cibo e soprattutto per l'assenza di aria condizionata: molti atleti hanno evidenziato che la temperatura nelle stanze è insopportabile e si fatica a dormire. I letti, con materassi di cartone e materiale riciclato, per molti non rappresentano il top in materia di comfort. Chiunque sia l'atleta sdraiato sul prato, per gli utenti si tratta di una conferma: "Poveraccio, si vede che il villaggio fa proprio schifo". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.