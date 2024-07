Parigi 2024, tutti gli occhi per Simone Biles: anche Tom Cruise col fiato sospeso

0 minuto di lettura

La stella della ginnastica americana Simone Biles sembra aver subito un infortunio alla gamba alle qualificazioni di ginnastica alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campionessa è partita con prestazioni convincenti alla trave e al corpo libero. Ma poi è stata vista zoppicare mentre si preparava per il successivo esercizio. Biles non è apparsa preoccupata ma il pubblico ha seguito con appensione i suoi movimenti, alla luce del leggero problema fisico. Le condizioni della star hanno calamitato l'attenzione che dei vip in tribuna. Tra il pubblico Tom Cruise, la regista del film Barbie Greta Gerwig, la cantante Ariana Grande e la boss della rivista Vogue Anna Wintour. Da segnalare anche la presenza del calciatore Antoine Griezmann, grande fan dei Giochi Olimpici, in prima fila sabato sera allo Stade de France per la prima medaglia d'oro del team francese nel rugby a sette. —[email protected] (Web Info)

