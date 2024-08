Parigi 2024, Trump: “Carini colpita da bravo pugile uomo”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

La pugile italiana Angela Carini è stata colpita "da un bravo pugile uomo" alle Olimpiadi di Parigi 2024. Donald Trump torna a parlare del caso di Imane Khelif, la pugile algerina al centro delle polemiche alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'atleta africana è stata esclusa nel 2023 dai Mondiali Iba dopo un imprecisato 'gender test'. Ai Giochi, ha raggiunto sinora la semifinale del torneo -66 kg e si è assicurata almeno la medaglia di bronzo. "C'è questa ragazza dall'Italia, una campionessa. E' stata colpita così duramente che non sapeva nemmeno cosa l'avesse colpita… Una persona che ha fatto la transizione", dice l'ex presidente degli Stati Uniti, in un comizio a Atlanta, fornendo una definizione errata della pugile algerina. "Era un buon pugile uomo, un buon pugile. Lei non è andata giù, lui l'ha colpita con due jab e lei ha detto 'sono fuori'. Quanto è pazzesca questa cosa?", dice Trump ricostruendo le fasi dell'incontro. Subito dopo dopo il match, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti si era espresso sull'argomento con un post sul social Truth, affermando che avrebbe "tenuto fuori gli uomini dagli sport femminili". L'argomento viene sempre menzionato da Trump nei comizi e ha trovato posto anche negli interventi alla recente convention di Milwaukee. In quel caso, il tema è stato toccato anche dal figlio di Trump, Eric: "Io sono alto 1,92 e ci sono uomini come me che competono negli sport femminili", ha detto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

