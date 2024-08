1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La staffetta 4×100 dell'Italia non sale sul podio delle Olimpiadi di Parigi 2024 e Filippo Tortu, ultimo frazionista, dopo il quarto posto piange dopo la gara. L'azzurro si presenta in lacrime nella zona mista. La sua ultima frazione è risultata essere la penultima con il tempo di 9''20: se ne sono andate così le speranze azzurre di salire sul podio. "La mia ultima frazione? Non è mai un compito facile, neanche correre in prima, in seconda o in terza. Non penso ci sia una frazione più difficile delle altre. Alla fine è la squadra che corre e che porta il testimone al traguardo. Penso che la mia frazione sia stata quella un po' più sottotono rispetto a quella dei tre compagni che mi hanno preceduto e questa è una cosa che naturalmente mi fa star male. Per loro, però io ce l'ho messa tutta", dice. "Volevamo vincere una medaglia, pensavamo che fosse alla portata, ce l'abbiamo messa tutta e non solo oggi come è normale che sia quando si scende in pista, ma ce l’abbiamo messa tutta in tutti questi anni. Abbiamo vissuto assieme, abbiamo lottato, abbiamo dato tanto tutti per esser qua per sognare una medaglia e provare a prenderla ma non è bastato. C’è tanta amarezza ma siamo fieri di quello che abbiamo fatto", conclude Tortu —[email protected] (Web Info)

