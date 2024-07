Parigi 2024, Tamberi perde la fede: la replica della moglie

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Ma davvero ha perso la fede nella Senna?… Dimmi che non è vero che ha perso la fede…". Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi, in una storia su Instagram condivide uno screenshot dei messaggini ricevuti, accompagnati da una serie di emoticon della faccina sconsolata. Il campione olimpico del salto in alto, e portabandiera azzurro, mentre sventolava il tricolore sulla barca durante la cerimonia inaugurale di Parigi 2024, ha smarrito la fede nuziale. —[email protected] (Web Info)

