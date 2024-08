Parigi 2024, Tamberi in finale salto in alto: qualificazione con brivido

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile in finale nel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. I due azzurri si fermano a 2.24 nelle qualificazioni senza centrare la misura richiesta di 2.29. I risultati valgono comunque l'accesso alla finale in programma il 10 agosto. Tamberi completa la missione nonostante condizioni fisiche non ottimali per i problemi provocati da un sospetto calcolo renale negli ultimi giorni. Il 32enne marchigiano, con insoliti pantaloni lunghi, entra in gara a 2.20 e supera l'asticella, con un margine relativamente ridotto. Il campione olimpico non appare soddisfatto per l'esecuzione ma porta a casa il primo risultato. Tamberi, con canonici pantaloncini, torna in pedana per affrontare la misura di 2.24: primo tentativo e salto valido, nonostante un'asticella traballante. Si arriva a 2.27: primo tentativo, errore netto. Stesso risultato al secondo tentativo, altro errore. Il terzo tentativo è migliore, ma l'asticella va comunque giù: terzo errore. Si va comunque in finale, con la speranza di trovare una condizione migliore per sabato 10 agosto. —[email protected] (Web Info)

