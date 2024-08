Parigi 2024, stratosferico Marchand: suoi anche i 200 misti, quarto oro per il francese

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Leon Marchand si prende anche i 200 misti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver vinto i 400 metri stile libero, i 200 farfalla e, nella stessa sera, i 200 rana (ogni volta con record olimpico), il 22enne francese va vicinissimo al record del mondo e conquista il quarto oro nella piscina di casa nuotando in 1’54″06. Secondo posto per il britannico Scott con 1’55″31, terzo il cinese Wang con 1’56″00. Mentre Razzetti chiude sesto in 1’56″82. Solo settimo l'altro azzurro in finale oggi: nei 50 stile libero Leonardo Deplano nuota in 21"62. Oro all''australiano Cameron McEvoy con il tempo di 21"25. Argento al britannico Benjamin Proud in 21"30 e bronzo al portabandiera francese Florent Manaudou in 21"56. —[email protected] (Web Info)

