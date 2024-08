Parigi 2024, paura in piscina: malore per Potocka, portata fuori in barella

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La nuotatrice slovacca Tamara Potocka si sta riprendendo dal malore accusato dopo la batteria dei 200 misti alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'agenzia di stampa TASR ha citato l'allenatrice della squadra di nuoto slovacca Ivana Lange che ha detto: "Tamara Potocka è asmatica e ha avuto un attacco d'asma dopo aver nuotato. Non aveva con sé i suoi farmaci per l'asma, quindi è collassata". La 21enne ha ha avuto bisogno di cure a bordo piscina dopo la sua batteria di 200 metri misti e le è stato somministrato ossigeno. I paramedici l'hanno portata fuori dall'arena su una barella. L'atleta è cosciente e sta ricevendo cure mediche, ha detto alla dpa il vice capo dei media della La Défense Arena di Parigi. Potocka si era classificata 23a nella classifica generale. Lange ha aggiunto: "Le è stato somministrato ossigeno in sala medica e probabilmente anche farmaci. Era reattiva e comunicava. Ora trascorrerà un po' di tempo in ospedale per osservazione". —[email protected] (Web Info)

