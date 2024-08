Parigi 2024, oro 100 metri a Alfred: la prima volta di Saint Lucia (grande come Modena)

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Julien Alfred vince la medaglia d'oro nei 100 metri femminili alle Olimpiadi di Parigi 2024 e regala a Saint Lucia la prima medaglia della propria storia. La sprinter trionfa in 10''72 precedendo le statunitensi Sha'carri Richardson (10''87) e Melissa Jefferson (10''92), che devono accontentarsi dell'argento e del bronzo. L'exploit di Alfred, 23 anni, regala un oro sorprendente al minuscolo stato caraibico: l'isola ha circa 180mila abitanti, più o meno come Modena o Taranto, e quasi la metà troverebbero posto allo stadio Saint-Denis. Alfred, già campionessa del mondo indoor nei 60 metri, mette Santa Lucia sulla mappa dello sport a cinque cerchi e si prende un posto nella storia del paese che, ad oggi, vanta il più alto tasso di vincitori di premi Nobel in rapporto alla popolazione nazionale. L'economista W. Arthur Lewis vinse il premio Nobel per l'economia nel 1979, Derek Walcott vinse quello per la letteratura nel 1992. La festa caraibica prosegue con il trionfo di Thea LaFond, che trionfa con 15.02 nel triplo femminile e regala la medaglia d'oro a Dominica, nuovo ingresso nel medagliere storico delle Olimpiadi. I connazionali di LaFond sono circa 77mila in tutto: una sorta di Marsala dei Caraibi. —[email protected] (Web Info)

