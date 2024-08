Parigi 2024, Musetti battuto da Djokovic in semifinale tennis

1 minuto di lettura

Lorenzo Musetti sconfitto da Novak Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella semifinale del singolare maschile di tennis. L'azzurro cede al serbo, che si impone per 6-4, 6-2 e nella finale per l'oro sfiderà domenica 4 agosto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il fenomeno di Belgrado, che batte l'azzurro per la settima volta in 8 confronti diretti, va a caccia dell'unico titolo che manca nel suo incredibile palmares. Musetti, invece, giocherà domani 3 agosto per la medaglia di bronzo contro il canadese Felix Auger Aliassime. Il 22enne di carrara, protagonista di un eccellente torneo, gioca alla pari con il 37enne serbo per tutto il primo set. Un passaggio a vuoto costa carissimo all'azzurro, che cede la prima frazione e non sfrutta la chance di prendere in mano il secondo set. Djokovic decolla e vola verso la vittoria. L'avvio non presenta difficoltà per chi è al servizio. Prime variazioni di tema nel quarto game. Musetti salva 4 palle break (2-2), l'equilibrio regge senza ulteriori scossoni fino all'ottavo game (4-4). Djokovic si complica la vita con uno smash fallito, ma raddrizza la situazione e sale 5-4. Nel momento decisivo, Musetti si inceppa: sale 40-0 e si spegne consentendo a Djokovic di arrivare fino al set-point. Il 6-4 per il serbo viene sancito dalla palla corta che l'azzurro sbaglia. Musetti accusa il colpo, spacca una racchetta e rimedia un warning. Dopo lo scatto di nervi, il toscano torna con la testa nel match. Subito break in avvio di secondo set, l'azzurro parte bene ma non tiene il vantaggio. Il servizio, però, non è un fattore in avvio della seconda frazione. I break di fila sono 4, si arriva al 2-2 con una sequenza di game contro la battuta. Il toscano ha per 2 volte la chance di allungare ma non la sfrutta: alla fine, si rivelerà una pesantissima doppia occasione sprecata. Djokovic trova equilibrio (3-2) e mette la testa avanti. Da qui in poi, non si gioca praticamente più. Il servizio di Musetti non è incisivo, Nole affonda i colpi e mette a segno il break che spezza l'equilibrio (4-2). Il serbo non si fa pregare, allunga sul 5-2 e ipoteca la vittoria che arriva con lo score di 6-2. —[email protected] (Web Info)

