Parigi 2024, minacce di morte a protagonista cerimonia d’apertura

La Dj francese Barbara Butch, attivista per i diritti Lgbtq e al centro delle polemiche per il ruolo svolto durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha presentato denuncia per ''molestie informatiche''. Dopo la sua esibizione venerdì, in cui è stata protagonista di quella molti telespettatori hanno interpretato come una parodia dell'Ultima Cena, la dj è diventata ''bersaglio di cyberbullismo particolarmente violento''. Come si legge in una nota condivisa dal suo avvocato su Instagram, l'artista è stata "minacciata di morte, tortura e stupro''. Ebrea, ''è anche presa di mira da numerosi insulti di carattere antisemita, omofobo, sessista e grassofobico", denuncia l'avvocato Audrey Msellati. In un'altra nota, l'attivista femminista e lesbica si è detta ''estremamente onorata di aver potuto partecipare alla cerimonia di apertura'' e di aver ''condiviso la mia visione della celebrazione''. Butch ha spiegato che "se all'inizio ho deciso di non parlare per far calmare gli haters, i messaggi che ricevo sono sempre più estremi. Tutto questo per aver avuto la possibilità di rappresentare la diversità del mio Paese attraverso l'arte e la musica, insieme ad altri artisti e gli artisti che ammiro''. L'artista ha aggiunto che "attraverso la mia attività di Dj e il mio attivismo, ho sempre promosso l'amore e l'inclusività: per me, questo è ciò che salverà il mondo, anche mentre cade a pezzi". Barbara Butch si è esibita durante il tableau intitolato "Festivity" che iniziava con l'immagine di un gruppo di persone seduto al tavolo, tra cui alcune famose drag queen (Nicky Doll, Paloma e Piche, riconoscibile dalla barba bionda). Secondo alcuni era una rappresentazione dell'ultima Cena di Gesù Cristo, tanto che la Conferenza episcopale di Francia ha per prima contestato quelle che ha definito ''scene di scherno nei confronti del cristianesimo''. Il direttore artistico della cerimonia, Thomas Jolly, ha però negato di essersi al dipinto di Leonardo da Vinci che evoca la cena di Gesù con i suoi apostoli e ha affermato che si è trattato piuttosto di una ''grande festa pagana''. —internazionale/[email protected] (Web Info)

