Parigi 2024, ma che ci fa Al Bano alle Olimpiadi?

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Ma che ci fa Al Bano sempre in tribuna alle gare di judo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La presenza del cantante italiano a Parigi è finita sotto i riflettori nelle ultime 24 ore. L'artista pugliese ieri, dopo il trionfo di Alice Bellandi nel torneo -78 kg, ha intrattenuto il pubblico intonando Felicità sul tatami. "Non ci credo", ha esclamato il telecronista di Eurosport, evidentemente colto alla sprovvista dalla performance. Oggi, il bis o quasi. Nel programma pomeridiano del 2 agosto, in seconda fila ecco spuntare nuovamente l'inconfondibile cappello bianco: "Ecco Al Bano", annuncia il commentatore della Rai. Il cantante è seduto a pochi posti da Tony Parker, il più grande giocatore nella storia del basket francese. Le due celebrità, però, tendono sostanzialmente a ignorarsi, almeno quando vengono riprese dalle telecamere. Ma che ci fa Al Bano a Parigi 2024 e in particolare perché segue il judo? La risposta è sulla pagina Instagram del cantante. Al Bano è da anni ambasciatore della International Judo Federation. "In qualità di ambasciatore di IJF partecipo ai giochi olimpici 2024. Felicità a tutti", annunciava l'artista qualche giorno fa. Il legame consolidato porta il cantante come testimonial ai Giochi, con risultati ed esperienze che non passano inosservate sui social. Sugli spalti, il cantante in questa avventura ha incrociato anche Snoop Dogg. "Due opposti musicali, @snoopdogg ed io, ci siamo conosciuti durante le gare di Judo a Parigi per i giochi olimpici e mi ha detto di essere nato a Corleone… Ovviamente io non ci credo e so perché ma anche lui lo sa! Comunque, simpaticissimo", dice. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.