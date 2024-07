Parigi 2024, l’eroe del giorno è un bagnino – Video

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Le Olimpiadi di Parigi 2024 hanno il primo eroe a sorpresa. E' 'Bob the cap catcher', come lo hanno ribattezzato i media americani. 'Il cacciatore di cuffie' è un assistente de La Défense Arena, che ospita la piscina per le gare di nuoto. L'uomo, che non ha voluto rendere noto il proprio nome, si è tuffato per recuperare una cuffia persa dalla statunitense Emma Weber. Si è 'esibito' davanti a 15.000 spettatori e la sua performance è stata salutata dall'ovazione del pubblico. Fisico non proprio scolpito, costume colorato, 'Bob' ha compiuto la missione ed è tornato nei ranghi: niente interviste, deve concentrarsi sul lavoro. "Questa situazione è normale nelle competizioni di nuoto", dice un portavoce delle Olimpiadi alla Cnn, che avrebbe voluto approfondire il tema. "Gli assistenti sono le uniche persone che indossano un costume, a parte gli atleti. Una richiesta può arrivare per recuperare un oggetto in fondo alla vasca prima della gara successiva. In questo caso, la richiesta è stata fatta all'assistente più vicino". Appunto, a Bob. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.