Parigi 2024, le lacrime di Gabbrielleschi: “Gara dedicata a mia nonna”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Questo sesto posto per tanti non sarà granché, è per lei e per la mia famiglia". Giulia Gabbrielleschi non trattiene le lacrime dopo il sesto posto nella 10 km di fondo alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Un mese fa non pensavo di essere qui, ho fatto la mia Olimpiade e ho chiuso al sesto posto: sono fiera Sapevamo che la gara sarebbe stata difficile, con una corrente molto forte. Avevamo studiato il campo gara nel modo più accurato senza correre rischi nei giorni precedenti, visti i livelli di Escherichia Coli non sempre raccomandabili", dice l'azzurra, che si commuove ai microfoni di RaiSport. "Lunedì è venuta a mancare mia nonna, è morta quando io ero già qui. Questo sesto posto per tanti non sarà granché, è per lei e per la mia famiglia. Mia nonna è stata con me tutta la gara. Lei mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre portato agli allenamenti quando mia madre non poteva. So che sarebbe stata fiera di me, so che è fiera di me", conclude. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.