Parigi 2024, “la cerimonia mostra il comunismo”: tv polacca sospende giornalista

(Adnkronos) – Un giornalista sportivo polacco, Przemysaw Babiarz, è stato sospeso dall'emittente TVP dopo un commento in diretta durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Babiarz non commenterà altre trasmissioni da Parigi per il momento, ha reso noto la tv. Durante la cerimonia di venerdì, che ha scatenato polemiche, quando la cantante francese Juliette Armanet ha iniziato a cantare "Imagine" di John Lennon, Babiarz ha detto: "Un mondo senza paradiso, senza nazioni e senza religione. Questa è una visione di pace che dovrebbe essere toccante. Sfortunatamente, è la visione del comunismo". Le parole del giornalista non sono passate inosservate e hanno alimentato discussioni sui social. L'emittente TVP ha preso le distanze da Babiarz, affermando: "Comprensione reciproca, tolleranza, riconciliazione: queste non sono solo le idee olimpiche di base, ma anche la base per gli standard che guidano la nuova Telewizja Polska (Televisione polacca)". Il governo polacco sotto il primo ministro centrista Donald Tusk ha sostituito l'intera dirigenza della TVP poco dopo l'insediamento lo scorso dicembre. Prima di allora, l'emittente era criticata per le posizioni ritenute eccessivamente vicine a quelle del precedente governo nazional-conservatore PiS. —[email protected] (Web Info)

