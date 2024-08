Parigi 2024, Jacobs quinto nella finale dei 100 metri

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Marcell Jacobs quinto nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oro allo statunitense Noah Lyles con il tempo di 9''79. Argento per il giamaicano Kishane Thompson con lo stesso tempo. Bronzo per lo statunitense Fred Kerley in 9''81, quarto il sudafricano Akani Simbine (9''82), seguito da Jacobs (9''85), autore della miglior prestazione stagionale grazie in particolare ad un'eccellente partenza. "Non posso essere troppo contento della gara, ho avuto un tempo di reazione molto buono. Sono uscito molto bene dai blocchi, poi non sono riuscito a spingere come avrei voluto. Ho dato tutto me stesso, gli altri sono andati fortissimo. Avrei voluto prendere una medaglia, dispiace", dice Jacobs a RaiSport. Pensavo di potercela fare, ho lavorato molto. Il quinto posto olimpico mi dà soddisfazione dopo l'ultimo anno e mezzo difficile. Si poteva prendere una medaglia", dice. "Ho cambiato molto nell'ultimo anno, mi sono spostato" negli Usa "per un nuovo tipo di lavoro. Il risultato è un 9''85, non un tempo da buttar via. Sarebbe bastato per andare a medaglia nelle precedenti Olimpiadi. Abbiamo dato il massimo, non è bastato: sono un po' amareggiato, avrei voluto festeggiare con tutti voi. La carriera di Marcell Jacobs non finisce qui, ci sono ancora 4 lunghi anni da affrontare insieme. Si continuerà a lavorare duro come ho sempre fatto e come farò anche in futuro", afferma l'azzurro. Jacobs, campione olimpico in carica, nella seconda semifinale si è piazzato terzo con il tempo di 9''92, miglior prestazione stagionale, alle spalle di Simbine (9''87) e Letsile Tebogo (9''91). Il tempo ha consentito e all'azzurro di passare alla finale come ripescato. Nella prima semifinale, Chituru Ali ha chiuso al settimo posto in 10''14 ed è stato eliminato. Prima posizione per il giamaicano Oblique Seville, che ha vinto in 9''81, record personale, davanti a Lyles (9''83). "C'è stata una buona partenza, poi ho perso un passo e ho perso l'assetto nel lanciato. Se perdi un passo, è finita: è una semifinale olimpica", dice Ali a RaiSport. Nella terza semifinale, show del giamaicano Thompson (9''80), seguito dallo statunitense Kerley (9''84) e dal sudafricano Benjamin Richardson (9''95). —[email protected] (Web Info)

