Parigi 2024, Jacobs e Ali in semifinale 100 metri. Marcell: “Non mi sono piaciuto”

(Adnkronos) – Marcell Jacobs e Chituru Ali in semifinale nei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle batterie di oggi, sabato 3 agosto, i due azzurri centrano la qualificazione. Jacobs, campione olimpico a Tokyo, corre in 10''05 chiudendo al secondo posto nella sesta batteria con una prestazione non entusiasmante: l'azzurro fatica nella prima parte della gara con un'azione poco fluida, di potenza conquista il secondo posto. "Non mi sono piaciuto per niente, le sensazioni non sono state ottime. Sono rimasto pesante nella prima parte di gara, ma l'obiettivo era qualificarsi per le semifinali. Domani è un altro giorno, quando ti qualifichi va sempre bene", dice Jacobs alla Rai. "Mentirei se dicessi che sono qui solo per essere presente. Sono qui per difendere il titolo, domani cercherò di regalare qualcosa a me e a chi mi sostiene". Ali è secondo nella sua batteria in 10''12 alle spalle del keniano keniano Ferdinand Omanyala (10"08). Lo statunitense Noah Lyles, uno dei favoriti per loro, chiude al al secondo posto nella sua serie in 10''04 alle spalle del britannico Louie Hinchliffe in 9"98. Eloisa Coiro, con il tempo di 2:00,31, arriva seconda nella prima batteria dei ripescaggi degli 800 metri ai Giochi olimpici di Parigi 2024, ma non riesce a staccare il pass per la finale. —[email protected] (Web Info)

