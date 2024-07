Parigi 2024, Italia in gara oggi: Ganna e Scutto, ecco chi può vincere una medaglia

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'Italia può vincere medaglie oggi 27 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024? Quali sono gli atleti da tenere d'occhio? A che ora gareggiano?

Il programma delle Olimpiadi per oggi prevede un menù ricchissimo. Per i colori azzurri, tre nomi in particolare da tenere d'occhio. Nella cronometro femminile, in gara Elisa Longo Borghini, nella prova in programma tra le 14.30 e le 16. Nella cronometro maschile, si punta su Filippo Ganna che prenderà il via alle 17.32 nella prova destinata a concludersi attorno alle 18. Nel judo femminile, categoria -48 kg, chance per Assunta Scutto. Il cammino nel tabellone comincia alle 11.30. La finale del torneo è alle 17.38. —[email protected] (Web Info)

