Parigi 2024, Francia-Italia 3-0: azzurri pallavolo k.o. in semifinale

L'Italia sconfitta in semifinale nel torneo di pallavolo maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri del ct De Giorgi vengono sconfitti dalla Francia che si impone per 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) e si qualifica per la finale per la medaglia d'oro contro la Polonia. L'Italia, ancora vittima della maledizione olimpica, giocherà per il bronzo contro gli Stati Uniti. L'equilibrio regna. La Francia allunga al massimo di 2 punti, gli azzurri stoppano il tentativo di fuga transalpina (17-17) prima del nuovo allungo (21-18) dei padroni di casa, che capitalizzano il lavoro della difesa e sfruttano lo spazio lasciato dal muro. La Francia prende il largo (24-19) e chiude 25-20 il primo set.

Il secondo parziale inizia con la Francia a tutto gas, la difesa transalpina recupera palloni su palloni. L'Italia è brava a rimanere a contatto e a mettere la freccia (5-4) con l'ace di Michieletto. Appena il livello degli azzurri cala, con l'errore di Lavia e l'incertezza in ricezione, i bleus allungano (8-6). Finalmente, il muro azzurro entra in gioco: Russo stampa a terra il pallone dell'11-11. Dopo un set e mezzo impeccabile, la Francia comincia a concedere con una ricezione meno sicura e l'Italia mette la freccia (14-12 e 16-13). Nel momento di difficoltà, i transalpini si affidano a Ngapeth (16-15) che riporta i suoi in scia e getta le basi per l'aggancio e il sorpasso (17-18). L'attacco azzurro fatica a mettere palloni a terra ma rimane in partita (21-20) prima del blackout che lascia strada alla Francia: l'invasione di Russo frustra il tentativo di rimonta, 25-21 e Italia sotto di 2 set. La terza frazione inizia nel modo peggiore per gli azzurri, sotto 5-1 in un avvio da incubo. L'Italia riesce a risalire la china, ma quando ha la possibilità di tornare a contatto viene ricacciata indietro (12-8). La Nazionale si sfalda (17-12) e continua a sparacchiare in attacco (23-17) con Romanò impreciso. La Francia vola via e chiude 25-21: bleus in finale per l'oro. —[email protected] (Web Info)

