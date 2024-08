Parigi 2024, dopo Khelif anche taiwanese Lin si assicura una medaglia olimpica

1 minuto di lettura

Lin Yu Ting, una delle due pugili che hanno fallito i test di genere ai campionati mondiali del 2023 e per questo sono state squalificate dall'Iba, si è assicurata una medaglia olimpica alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo aver battuto Svetlana Kamenova Staneva nei quarti di finale dei 57 kg. La testa di serie di Taiwan, che il Comitato olimpico internazionale chiama Taipei cinese, ha sconfitto la bulgara 5-0 con una decisione unanime ai punti.

L'algerina Imane Khelif, che come Lin è stata squalificata ai campionati mondiali femminili dell'anno scorso per non aver soddisfatto i requisiti di idoneità di genere, è anche certa di almeno un bronzo dopo aver battuto l'ungherese Anna Luca Hamori nei quarti di finale da 66 kg di sabato. Dopo le loro semifinali nella prossima settimana, ci sarà solo una finale e nessun incontro per il terzo posto. Entrambe le perdenti delle semifinali riceveranno il bronzo. Il presidente del Cio Thomas Bach ha affermato che "non c'è mai stato alcun dubbio" che le due pugili siano donne, dato che sono state cresciute come donne, sono donne nei loro passaporti e hanno gareggiato a lungo come donne. Sono state cacciate dai mondiali del 2023 dall'International Boxing Association (IBA). Ma il programma olimpico non è gestito dall'IBA dopo che è stato privato del suo riconoscimento dal CIO a causa di problemi di governance. Il CIO sta effettivamente gestendo la boxe stessa. Si specula molto sul fatto che i loro casi siano simili a quelli della due volte campionessa olimpica degli 800 metri del Sudafrica, Caster Semenya, che alcuni dottori hanno classificato come intersessuale. Non le è più permesso di correre gli 800 metri senza assumere farmaci che sopprimono il testosterone. I critici affermano che questo è un problema diverso, poiché la boxe riguarda i pugni e le donne vengono messe in pericolo affrontando persone sul ring con muscoli e potenza molto più grandi. "Voglio solo ringraziare la mia squadra e il mio allenatore, per tutto quello che hanno fatto. Hanno percorso questo viaggio con me, l'allenamento degli ultimi due mesi mi ha aiutato ad arrivare fin qui. Non importa chi sto affrontando, voglio solo accettare la sfida senza paura e arrivare alla fine. Non ho ancora raggiunto il mio obiettivo. Non possiamo rinunciare a nessuna opportunità", ha dichiarato la pugile taiwanese, che punta chiaramente all'oro. —[email protected] (Web Info)

