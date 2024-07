Parigi 2024, Djokovic batte Nadal nel super match del secondo turno

1 minuto di lettura

Novak Djokovic batte Rafa Nadal al secondo turno del torneo olimpico di tennis a Parigi 2024. Il serbo 37enne oggi 29 luglio si impone per 6-1, 6-4 nel match valido per il secondo turno delle Olimpiadi. Nadal, vincitore in carriera di 14 titoli al Roland Garros, non entra mai in partita sulla terra rossa parigina. Il 60esimo confronto diretto con Djokovic inizia come un calvario per il 38enne spagnolo, incapace di contrastare il serbo: la differenza di condizione tra i due è evidentissima. Il serbo comanda il gioco senza difficoltà, Nadal – condizionato anche da un problema alla coscia destra che è fasciata – riesce ad evitare il cappotto nel primo set. Nella seconda frazione, l'iberico si accende improvvisamente quando il k.o. sembra ad un passo. Nadal, sotto 0-4, tira fuori il meglio del proprio repertorio: recupera i 2 break e sale fino al 4-4. Djokovic si procura 3 pesantissime palle break, lo spagnolo le annulla. La quarta chance, però, consente al fuoriclasse di Belgrado di allungare: splendida palla corta, 5-4 e chiusura 6-4 con un ace. Il mancino di Mallorca, che alle Olimpiadi ha trionfato a Pechino nel 2008, rimane in corsa nel torneo di doppio in coppia con Carlos Alcaraz. Djokovic continua a inseguire l'oro olimpico, unico titolo che manca nel suo palmares stellare. —[email protected] (Web Info)

