Parigi 2024, delusione Fabbri: quinto nel peso con 4 nulli

Delusione Leonardo Fabbri nel lancio del peso alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro che era entrato in finale con il miglior lancio, oggi ha chiuso solo in quinta posizione con ben quattro lanci nulli su sei: negli ultimi due tentativi è scivolato sulla pedana bagnata, rischiando di cadere. Alla fine, per Fabbri solo due lanci validi, con la misura migliore di 21.70. Oro allo statunitense Ryan Crouser con 22.90, argento all'altro americano Joe Kovacs con 22.15 e bronzo al giamaicano Rajindra Campbell con la stessa misura. "Peccato il primo nullo, mi ha un po' gasato da un punto di vista perché comunque era 22.80, avrebbe cambiato la gara da tutti i punti di vista: ho appena fatto un'Olimpiade da protagonista quindi comunque sono contento. Ovviamente con una medaglia sarei stato più contento però esco a testa alta perché ho fatto il massimo. Mi aspettavo di vincere o di arrivare secondo, già di un bronzo non sarei stato contento, però va bene così, ho fatto tutto, peccato la pioggia, la pedana scivolosa, ho rischiato di farmi male, ma per fortuna sto bene. Ho dato tutto, non torno a casa e mi metto a piangere in camera", dice Fabbri. "La pioggia mi ha condizionato: il fatto che i giudici non mi hanno lasciato pulire la pedana, che era sporca, può aver inciso. Io amo la pioggia, amo la pedana bagnata perché è veloce e appena ho visto che pioveva ero contentissimo. Poi però sono entrato in pedana e c'erano proprio i piedi che pattinavano, per fortuna non mi sono fatto male però tutto questo ha rovinato la gara". —[email protected] (Web Info)

