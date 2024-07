Parigi 2024, Ceccon medaglia d’oro nei 100 dorso

0 minuto di lettura

Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro trionfa in finale ed è il nuovo campione olimpico. E' la seconda medaglia d'oro per l'Italia dopo quella conquistata da Nicolò Martinenghi nei 100 rana. In totale, il medagliere azzurro comprende 2 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Ceccon, terzo a metà gara, cambia marcia nella seconda vasca e trionfa con l'accelerazione strepitosa negli ultimi 25 metri. Chiude in 52''00 precedendo il cinese Xu Jiayu, medaglia d'argento in 52''32, e lo statunitense Ryan Murphy, medaglia di bronzo in 52''39. Benedetta Pilato sfiora il podio nella finale dei 100 rana e chiude al quarto posto (1'05''60), ad un solo centesimo dal bronzo. L'oro va alla sudafricana Tatjana Smith (1'05''28), che precede la cinese Tang Qianting (1'05''54) e l'irlandese Mona Mc Sharry (1'05''59). —[email protected] (Web Info)

