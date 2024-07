Parigi 2024, azienda Usa: “Basta spot dopo cerimonia blasfema”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Niente pubblicità durante le Olimpiadi di Parigi 2024 dopo lo 'scandalo' della cerimonia d'apertura. C Spire, provider di servizi internet negli Stati Uniti, ha annunciato che ritirerà spot e commercial durante le trasmissioni dei Giochi olimpici. La decisione è legata alle polemiche per la cerimonia inagurale dei Giochi. "Siamo rimasti scioccati dalla parodia dell'Ultima Scena durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Parigi. C Spire ritirerà gli spot dalle Olimpiadi", rende noto l'azienda. Il governatore del Mississippi, stato di riferimento di C Spire, ha appoggiato la decisione dell'azienda. "Sono orgoglioso di vedere che il settore privato in Mississippi prende posizione e si dissocia. Dio non verrà preso in giro. C Spire ha scelto una linea dettata dal buon senso". —[email protected] (Web Info)

