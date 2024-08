Parigi 2024, annullato altro allenamento triathlon: Senna ancora sotto i riflettori

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Grande incertezza circonda il prossimo evento di triathlon olimpico a Parigi a causa delle rinnovate preoccupazioni sulla qualità dell'acqua della Senna. La staffetta mista dovrebbe svolgersi lunedì mattina, ma potrebbe essere posticipata dopo che le forti piogge di mercoledì e giovedì hanno nuovamente causato un aumento dei livelli di batteri nell'acqua. La gara maschile è stata spostata da martedì a mercoledì, lo stesso giorno della gara femminile, all'inizio di questa settimana, con gli atleti impossibilitati a nuotare nel fiume fino al giorno della gara. Dopo una riunione di sabato sera, gli organizzatori hanno rilasciato una dichiarazione questa mattina, in cui si legge: "È stata presa la decisione di annullare la frazione di nuoto della familiarizzazione al triathlon, che avrebbe dovuto tenersi il 4 agosto alle 8 del mattino. Date le forti piogge delle notti del 31 luglio e del 1° agosto, che sono state particolarmente intense a monte di Parigi, vediamo ancora un impatto sulla qualità dell'acqua. Ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore, ma non a un livello tale da consentire la familiarizzazione con il nuoto prevista per domenica". —[email protected] (Web Info)

