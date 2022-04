Parete. Comitato tecnico consultivo di polizia locale, il governatore De Luca nomina il Capitano Teresa Policastro Cecoro

Condividi

Il Comandante della Polizia Locale di Parete chiamato a far parte dell’organismo di consulenza della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.

Con Decreto n. 57 firmato lo scorso 20 aprile, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha nominato Teresa Policastro Cecoro, Comandante della Polizia Locale del Comune di Parete, in seno al nuovo Comitato Tecnico Consultivo di Polizia Locale, a cui compete l’attività di consulenza a favore della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.

Nonostante la sua giovane età e sebbene sia in carica da pochi anni, il prestigioso riconoscimento è stato attribuito al Capitano Cecoro per l’impegno profuso ed i risultati raggiunti in un territorio particolarmente sensibile, quale quello del Comune di Parete, in piena “Terra dei Fuochi”, che le hanno consentito di mettersi in mostra e di essere chiamata a dare il suo contributo, unitamente ai suoi esperti colleghi, dirigenti delle sedi di PM dei capoluoghi di provincia della Regione.

Il comitato tecnico-consuntivo è composto dall’assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonché da almeno tre rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive organizzazioni professionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante dell’amministrazione regionale, ed è integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

“Si tratta di un importante organo di consulenza, deputato a garantire e consentire la più proficua realizzazione dell’indirizzo politico in materia di polizia locale. Questa nomina rappresenta sicuramente un motivo di grande soddisfazione per il territorio casertano”, dichiara soddisfatta la Comandante Cecoro Policastro.

Tra i componenti nominati, anche i Comandanti delle sedi di Polizia Locale di Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino.