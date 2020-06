Parco Virgiliano, Sapignoli (Lega): “Comune di Napoli vanifica sforzi dei privati e non riesce ad investire 250 mila euro raccolti con passione e sudore”

Condividi

“L’incapacità dell’amministrazione comunale di Napoli ha raggiunto vette apicali e sul verde cittadino ha dato, in questi anni, il peggio di sé. Dopo aver desertificato e reso inaccessibili la maggior parte dei parchi cittadini, cosa che denunciamo da anni come Lega, ora non riesce a spendere nemmeno 250 mila euro raccolti da associazioni di volontariato, imprenditori e cittadini e destinati al rilancio del Parco Virgiliano che verte attualmente in uno stato di degrado senza precedenti.

Non solo De Magistris ed i suoi non riescono a manutenere il verde facendo capo a fondi pubblici, ma siamo al paradosso che non si riescano ad investire fondi privati raccolti con fatica, amore e sudore.

Su questo tema presenteremo, attraverso il nostro consigliere Moretto, una apposita interrogazione, per sapere come mai fondi raccolti da mesi non vengano impiegati”.

È quanto dichiara in una nota Simona Sapignoli, coordinatrice cittadina della Lega Napoli.