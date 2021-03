Parco Verde di Caivano, de Magistris e Marrazzo al ‘Morano’: “Lavori di riqualificazione in dirittura d’arrivo, l’Istituto è il vero presidio culturale dell’intera area”

Condividi

Il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, e il Vice Sindaco Metropolitano con delega alle Scuole, Domenico Marrazzo, hanno effettuato questa mattina un sopralluogo all’Istituto Superiore “Francesco Morano” di Caivano dove sono in via di ultimazione i lavori per la riqualificazione delle strutture sportive esterne.

Queste opere costituiscono gli ultimi di una serie di interventi realizzati dalla Città Metropolitana – per un totale di 2 milioni e 650mila euro – alcuni anche attraverso la sua società in house Armena Sviluppo S.p.A., per l’ampliamento, l’adeguamento alle normative di sicurezza e il miglioramento degli standard formativi dell’Istituto che sorge nei pressi del Parco Verde, popoloso e popolare quartiere nato all’indomani del terremoto del 1980 per dare ospitalità ai tanti senza tetto dei quartieri popolari della città di Napoli.

Proprio l’origine del quartiere, la composizione sociale, il livello socioeconomico degli abitanti, non hanno mai consentito una reale integrazione dei residenti con la popolazione storica e originaria di Caivano.

“Per la sua conformazione e il suo modo di essere – ha affermato il Sindaco de Magistris – il ‘Morano’ è stato, negli anni scorsi, grazie anche al lavoro egregio svolto dalla preside, Eugenia Carfora, l’unica istituzione che ha tentato, con lusinghieri risultati, una reale integrazione tra gli alunni del territorio. È intervenuto concretamente, con significativi progetti, sul recupero dell’evasione scolastica, con la gestione innovativa dei programmi scolastici e dei vari progetti ha dato forte impulso alla formazione dei giovani ed al loro inserimento nel mondo del lavoro. Per questo motivo la Città Metropolitana sta compiendo ogni sforzo affinché possa accogliere i ragazzi di quel territorio nella maniera più proficua e sicura possibile, per consentire ad essi di esprimere tutte le loro potenzialità sia nelle attività didattiche che in quelle extra-curricolari. Vedere oggi questi lavori realizzati è davvero motivo di grande soddisfazione, con l’auspicio che si possa tornare alla didattica in presenza il più presto possibile”.

Attualmente il ‘Morano’ conta circa 700 alunni, provenienti dal Parco Verde, da Caivano, da Cardito, da Acerra, da Frattamaggiore, da Frattaminore, da Crispano, ma è in forte crescita sia numerica sia di bacino territoriale. L’offerta formativa comprende diversi indirizzi, e opera in una struttura molto vasta: la sede centrale è dotata di 26 aule, 12 laboratori, di una fornita biblioteca, di un’attrezzata palestra coperta, di ampi spazi verdi, di un campo di calcetto, un campo di pallavolo e di pallacanestro, una pista di atletica e di un anfiteatro, ideato per rappresentazioni musicali, teatrali e assembleari, mentre la succursale annovera 17 aule e ambienti dedicati all’indirizzo alberghiero, costituiti da un laboratorio sala, 2 sale ristorante, 2 cucine e una sala bar.

loading...