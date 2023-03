Parco del Cilento, Gambino (FdI): Da Marotta parole pretestuose e prive di senso giuridico

Condividi

“Sono rimasto letteralmente basito quando ho letto le dichiarazioni del sindaco Marotta riguardo il curriculum vitae di Giuseppe Coccorullo, il neopresidente del Parco del Cilento, del Vallo di Diano e Alburni. Mi chiedo soprattutto il motivo per cui Marotta abbia sollevato solo oggi questa assurda quanto inutile questione. Le sue parole sono palesemente pretestuose e prive di qualsiasi senso giuridico: il curriculum di Coccorullo, infatti, è stato da più parti visionato – e, evidentemente, corrispondente al tipo di incarico da ricoprire – atteso che è stato nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin, d’intesa con il governatore campano”. Lo ha dichiarato il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino. “È singolare che per Marotta la laurea in Medicina e Chirurgia dell’ex presidente Pellegrino abbia una grande attinenza con le problematiche di un Parco e, quindi, fornisca specifiche capacità nel rappresentare legalmente il Parco, coordinarne le attività ed esercitare le funzioni di indirizzo e programmazione. Ma stiamo scherzando? Insomma una discussione incongrua, quella di Marotta, che merita di essere archiviata nell’immediatezza”, ha concluso Gambino.