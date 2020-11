Parchi gioco quasi 4 milioni di euro ai Comuni dalla Citta’ Metropolitana di Napoli

Condividi

Trasferimento di risorse ai Comuni del territorio per realizzazione e l’adeguamento di parchi giochi.

Il sindaco Metropolitano Luigi de Magistris ha approvato una delibera di giunta, da sottoporre al Consiglio Metropolitano, che consentirà di promuovere ed incentivare ulteriori proposte progettuali provenienti da Comuni del territorio per la realizzazione e l’adeguamento di parchi giochi inclusivi pubblici, in aree verdi di proprietà dei soggetti beneficiari, con l’obiettivo di favorire una migliore fruibilità e accessibilità dei parchi pubblici in chiave inclusiva, contribuendo in tal modo al benessere cognitivo, fisico, sociale ed emotivo dei bambini e dei ragazzi.

“Un iniziativa importante, ha ricordato il Sindaco, nell’attuale periodo emergenziale della pandemia da Codiv-19 , tale iniziativa assume ancora più

valore perché punta ad aumentare la disponibilità e possibilità di frequentare aree verdi accessibili adeguatamente attrezzate per il benessere psico-fisico delle persone e in particolare dei bambini”.

Le proposte progettuali finanziabili dovranno riguardare interventi per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi e/o l’acquisto di attrezzature/giochi esclusivamente in aree verdi di proprietà del soggetto richiedente.

Possono essere oggetto di intervento: Aree aperte al pubblico e parchi pubblici ;

Aree gioco inserite nel contesto di asili nido e scuole per l’infanzia di proprietà comunale; gli interventi ammissibili dovranno riguardare: la fornitura e messa in opera di giochi inclusivi, strutture di gioco combinate e strutture per lo sport utilizzabili da tutti i bambini e ragazzi, inclusi quelli con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere. la fornitura e posa di singoli elementi necessari a garantire la fruibilità e accessibilità dell’area gioco da parte di bambini con disabilità il superamento delle barriere architettoniche ai fini dell’accessibilità e messa in sicurezza dell’area giochi inclusiva;

L’attribuzione delle risorse ai singoli Comuni è ripartita sulla base del numero degli abitanti (al 1° gennaio 2020, fonte ISTAT) come di seguito riportato:

Comuni fino a 7.500 abitanti € 15.000,00

Comuni fino a 50.000 abitanti € 35.000,00

Comuni fino a 100.000 abitanti € 50.000,00

Per i Comuni sopra i 100.000 abitanti sarà concesso un importo massimo pari ad 1€/abitante;

in considerazione della proporzionalità di attribuzione sopra indicata, l’importo complessivo da

destinare risulta pari a € 3.972.647,00

Il Bando che prevederà ‘individuazione dei Comuni beneficiari, che possono partecipare, anche in forma associata, sarà pubblicato sul sito internet della Città metropolitana di Napoli , ed a seguito delle attività di valutazione, avverrà la conseguente erogazione del finanziamento, fino alla concorrenza della somma di €3.972.647,00.

