Parchi giochi a Telese Terme: altro impegno mantenuto

Anche il parco giochi di piazza Padre Pio è stato completato e ieri pomeriggio c’erano già i bambini che giocavano tra le giostrine.

Sono state ultimate anche le aree giochi nella piazzetta antistante il plesso delle scuole elementari, in piazza Madre Teresa di Calcutta (nei pressi della Stazione dei Carabinieri), nel Parco Jacobelli e in piazza Salvo D’Acquisto.

“Un altro impegno mantenuto – commenta il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Avevamo promesso alle mamme di Telese che avremmo creato spazi all’aria aperta e in sicurezza per far giocare e divertire i bambini. Abbiamo raggiunto anche questo obiettivo e presto realizzeremo un’area attrezzata con tanti giochi anche nella zona di via Scafa, quartiere residenziale della nostra città per il quale abbiamo sempre la massima attenzione. Adesso – conclude il sindaco – conto sul senso di responsabilità di tutti affinché questi parchi vengano tenuti puliti e i giochi installati non vengano vandalizzati”.