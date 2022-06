Parcheggi rosa a Caserta, il centrodestra: “Vergognosa chiusura della maggioranza”

“L’atteggiamento ostruzionistico e di chiusura della maggioranza consiliare sulla mozione relativa all’istituzione dei ‘parcheggi rosa’ a Caserta è vergognosa. Siamo arrivati persino al punto che bisogna battagliare in Aula anche per consentire la votazione di un atto presentato nel rispetto delle nostre prerogative consiliari. Ancora più triste quando questo avviene su un argomento che dovrebbe vederci tutti uniti, come quello finalizzato a prevedere stalli rosa sul territorio comunale”. Così i consiglieri di centrodestra al Comune di Caserta, Gianpiero Zinzi, Alessio Dello Stritto, Donato Aspromonte, Maurizio Del Rosso, Fabio Schiavo, Pasquale Napoletano e Paolo Santonastaso, primo firmatario della mozione per l’installazione di stalli di sosta di colore rosa riservati a donne incinte e ai genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 anni.