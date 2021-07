Parcheggi Caserta, piovono sanzioni. La UgCons invita alla tolleranza

Condividi

Sono divenuti ormai innumerevoli i preavvisi di accertamento, elevati dagli ausiliari del traffico della città di Caserta, che i fruitori dei parcheggi a pagamento si ritrovano sotto i tergicristalli delle autovetture al ritorno dalle commissioni. Una tendenza alla tolleranza zero che negli ultimi giorni pare stia raggiungendo il culmine e che indispettisce non poco cittadini ed utenza.

“In tante occasioni anche qualche minuto diventa fatale” spiega l’Ing, Luca Tortora, responsabile della Ug Cons Caserta. “Il titolo viene emesso nonostante l’utente abbia già provveduto ad esporre una precedente ricevuta o a saldare la tariffa oraria tramite l’applicazione EasyPark. Sarebbe opportuno che almeno in questi casi l’utenza possa avere la possibilità di saldare in un secondo momento eventuali sforamenti per i quali dovrebbe essere concessa un pò di tolleranza. Chi parcheggia potrebbe essere un anziano che ha calcolato al ribasso i tempi della sosta, un lavoratore che si è dovuto trattenere sul luogo di lavoro od un cittadino al quale una momentanea mancanza della connessione internet non ha concesso l’opportunità di prolungare la sosta. E’ uno stress” ha concluso Tortora “che troppo spesso si risolve con il pagamento di 18,20 Euro, l’importo della tariffa ridotta che viene pazientemente saldato senza presentare ricorso. Teniamo a divulgare la notizia che lo sportello Ug Cons di Piazza Ruggiero resta a disposizione dei cittadini per qualsivoglia necessità”.

loading...