Papa, nessun sold out per i funerali Francesco negli alberghi e neanche nei B&B

(Adnkronos) – Nessun sold out negli alberghi e nelle Bed and Breakfast della capitale per i funerali di Papa Francesco. A conferma che il Giubileo non traina più di tanto il turismo, anzi spaventa la gente. "Non c'è stato il tutto esaurito, ovvero che non si trovava una camera in tutta Roma…magari stavamo al 90% ma non al 100%. Quindi i prezzi mediamente, durante questi giorni, sono stati inferiori di qualche euro rispetto all'anno scorso e anzi, appena si è saputa la notizia della morte del Pontefice, abbiamo ricevuto tante cancellazioni". Ad illustrare il quadro della situazione è Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, intervistato dall'Adnkronos sull'andamento del turismo in questi giorni tra Pasqua e ponti primaverili in concomitanza con la morte di Papa Francesco. La conferma arriva anche da Albaa, l'associazione laziale di B&b, strutture extralberghiere e alloggi turistici, di Confcommercio. "Durante il Giubileo vengono i pellegrini e non i turisti che stanno meno giorni e spendono di meno, i turisti verranno nel 2026". Del resto "aprile e maggio sono mesi di altissima stagione, eravamo già tutti pieni. Non c'è stato un boom" afferma Federico Traldi, presidente di Albaa e, in vista del conclave e dell'elezione del nuovo Papa la situazione non dovrebbe cambiare. "Il turista scappa da questi eventi – afferma Traldi – infatti, pochi giorni prima del ponte del 25 aprile c'erano 1.500 stanze libere a Roma a 90 euro per una doppia sulle piattaforme web" riferisce l'imprenditore. Quanto al caro prezzi fino a 2mila euro a camera a Roma, secondo un'associazione di consumatori ribatte: "quei prezzi hanno riguardato gli alberghi di lusso mentre gli aumenti sono stati lievi, del 5-10%, in generale per le altre strutture". —[email protected] (Web Info)

