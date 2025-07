Papa Leone XIV riceve oggi la premier Giorgia Meloni

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Papa Leone XIV riceverà oggi mercoledì 2 luglio in Vaticano la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il faccia a faccia alle 11.130 nel Palazzo Apostolico. Quella di oggi sarà la prima udienza ufficiale tra il Pontefice e Giorgia Meloni. La premier e il Papa si erano parlati brevemente lo scorso 21 giugno in occasione del Giubileo dei governanti. Nell’occasione, Meloni aveva chiesto a Prevost con un sorriso: “Si è assestato?”. La presidente del Consiglio aveva inoltre incontrato brevemente per un saluto il Papa al termine della messa di inizio pontificato lo scorso 18 maggio. Tra Meloni e Leone c’è stato poi un primo colloquio telefonico lo scorso 15 maggio comunicato da Palazzo Chigi. Come si legge sul sito di Palazzo Chigi, Meloni alle 12.30 incontrerà il segretario di Stato di Sua Santità, il cardinale Pietro Parolin. —[email protected] (Web Info)

