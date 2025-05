Papa Leone XIV, in via della Conciliazione spuntano i primi souvenir

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – In via della Conciliazione spuntano i primi souvenir con le foto di Papa Leone XIV, richiestissimi da fedeli e turisti che subito dopo l'elezione hanno preso d'assalto i negozianti nei pressi della Basilica di San Pietro. Cartoline, segnalibri, santini e calamite sono esposti in bella vista in alcuni negozi e ritraggono la prima apparizione di Papa Prevost sulla Loggia centrale della Basilica, con le mani giunte o intento a salutare la folla. Sullo sfondo spicca il Cupolone. "Tutti entrano e chiedono dei souvenir di Leone XIV – spiega all'Adnkronos un negoziante di una delle attività di via della Conciliazione – Non vogliono nient'altro". Allo Store ufficiale del Giubileo, in via della Traspontina, sono in vendita delle magliette blu o nere, a scelta del cliente, con la stampa della tradizionale talare bianca del Papa disegnata, e le scritte 'Habemus Papam' e 'Leone XIV', a mo' di firma. "Le magliette sono arrivate il giorno dopo l'elezione. Gli altri souvenir sono ancora in elaborazione e piano piano arriveranno, presumo dalla prossima settimana", spiega all'Adnkronos Gino Conversi, il direttore marketing della società, delineando le tempistiche per l'arrivo di nuovi gadget ufficiali. Altri negozi, invece, attendono le autorizzazioni del Vaticano per procedere alla produzione dei souvenir, come spiega Francesco della Libreria San Paolo di via della Conciliazione: "Le aziende sono in attesa che il Vaticano autorizzi la diffusione dell'immagine del Papa per la vendita di souvenir. L'altroieri hanno pubblicato quella ufficiale con la firma autografa. Tra oggi e domani, forse, riusciremo ad avere l'autorizzazione per la foto ufficiale". In tantissimi entrano in libreria e chiedono dei libri per conoscere il nuovo Papa, ai clienti Francesco risponde di essere "in attesa. I fornitori ci hanno fatto vedere alcune schede, ma ancora non abbiamo una data. Penso che anche per i libri ci sia bisogno di una revisione e di un'autorizzazione". Intanto, i libri che vanno di più "sono quelli sul Conclave", continua Francesco, aggiungendo che dovrebbe "uscire un numero speciale di Famiglia Cristiana martedì". Dello stesso avviso, gli addetti alle vendite della libreria Ancora, sperando che "il Vaticano dia l'autorizzazione questa settimana, ma non lo sappiamo ancora". —[email protected] (Web Info)

