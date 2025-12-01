Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi

0 minuto di lettura

Papa Leone XIV ha inaugurato la sua prima giornata completa in Libano con una preghiera sulla tomba di un santo venerato sia da cristiani che da musulmani, diffondendo un messaggio di pace e convivenza religiosa in una regione afflitta da conflitti. Nonostante la pioggia incessante, migliaia di libanesi hanno affollato il percorso della processione papale verso Annaya, a circa 40 chilometri da Beirut. La folla ha accolto il pontefice sventolando bandiere libanesi e vaticane, lanciando petali di fiori e riso sulla papamobile.

