Papa, il cardinale Dolan: “Leone XIV saprà costruire ponti con Trump”

(Adnkronos) – A Robert Francis Prevost, appena diventato Papa Leone XIV, il cardinale Timothy Dolan racconta a La Stampa di aver detto: "'Totus tuus', gli ho ricordato il motto episcopale di San Giovanni Paolo II, che in latino significa 'Tutto tuo'. E' una dichiarazione di affidamento totale a Maria, la madre di Gesù, è un programma di vita, una consegna senza riserve, un lasciarsi guidare da colei che ha detto il suo 'sì' pieno a Dio". Il futuro della Chiesa, con Leone XIV, lo vede "Pieno di speranza. E' un uomo di profonda fede, radicato nella preghiera e capace di ascoltare. Non cerca il potere, ma il servizio". Se "da dove viene non è irrilevante, ma non è centrale", dice, non c'è stata secondo Dolan alcuna finalità geopolitica nella sua nomina. "Il nuovo Papa – spiega il cardinale che ha partecipato al Conclave – è stato eletto perché è un uomo di Dio, un costruttore di ponti". Ponti che, assicura, "costruirà con i leader di ogni nazione. Anche con il presidente Trump. Non ci sarà un leader che papa Leone considererà più o meno importante di un altro. Nei prossimi giorni comincerà a incontrare quotidianamente capi di Stato e rappresentanti di tutto il mondo, con la stessa volontà di dialogo". Su eventuali legami diretti di Leone XIV con i predecessori, Dolan dice: "Potrebbe essere una combinazione di Benedetto XVI e Francesco. Come sant'Agostino, papa Prevost ha un'intelligenza profonda, e sa anche che la fede deve toccare il cuore, deve potersi esprimere in modo credibile, coinvolgente e concreto. Ha un fervore missionario, e una mente teologica solida. Una bellissima combinazione". —[email protected] (Web Info)

