Papa ha preparato meditazioni Via Crucis al Colosseo, sarà guidata dal card. Reina

(Adnkronos) – La Via Crucis al Colosseo Venerdì Santo sarà guidata dal card. Baldo Reina, Vicario di Roma. Papa Francesco ha però preparato di suo pugno i testi delle meditazioni. Lo fa sapere la Sala stampa vaticana senza precisare la tempistica della scrittura dei testi che verranno resi noti venerdì alle 12. Anche lo scorso anno il Papa preparò i testi delle meditazioni: in quel caso si trattava di un'antologia dei discorsi che aveva tenuto. Bergoglio ha delegato il card. Domenico Calcagno, presidente emerito dell'Apsa, a presiedere la messa del Crisma nella Basilica vaticana con i preti di Roma il Giovedì Santo alle 9.30. La Passione del Signore, il Venerdì Santo, sarà invece presieduta dal card. Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali. Il Papa, la cui salute è in miglioramento sia dal punto di vista motorio che respiratorio grazie alle fisioterapie che continua a seguire e che stanno dando qualche giovamento anche sulla voce, continua ad incontrare i collaboratori di Curia a Santa Marta dove risiede e dove sta seguendo la convalescenza, fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Papa Francesco riesce a stare senza ossigeno per tempi più lunghi. Gli alti flussi restano "residuali" e utilizzati "soprattutto a fini terapeutici nelle ore serali-notturne". Bergoglio, a Santa Marta, vede con regolarità Luigi Carbone, il medico referente in Vaticano. —[email protected] (Web Info)

