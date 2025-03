Papa Francesco, Vaticano: “Due episodi di insufficienza respiratoria acuta”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Due episodi di insufficienza respiratoria acuta"per Papa Francesco. Questo l'aggiornamento del Vaticano nel bollettino sulle condizioni del Pontefice, ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso. "Nella giornata odierna, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni", fa sapere il Vaticano. "Nel pomeriggio è stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva. Il Santo Padre è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante. La prognosi rimane riservata"; fa sapere il bollettino. Dopo aver "riposato bene tutta la notte", riferivano fonti vaticane in mattinata, il Pontefice aveva fatto colazione con un caffè continuando le terapie della giornata. I medici parlavano di un quadro generale stabile, quindi inserendo in questo contesto presumibilmente anche la polmonite che "starebbe seguendo una evoluzione naturale". Quanto agli Esercizi spirituali della Curia che si sarebbero dovuti svolgere in Aula Paolo VI con il Papa a partire da domenica prossima dalle 17, non ci sono ancora informazioni. Si sa invece che i riti delle Ceneri di mercoledì prossimo all'Aventino saranno presieduti dal cardinale Angelo De Donatis, così come ha disposto il Papa. —[email protected] (Web Info)

