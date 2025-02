Papa Francesco ricoverato al Gemelli, portavoce Vaticano: “Notte serena, continuano accertamenti e terapie”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Il Papa ha passato una notte serena, ha dormito bene, stamani ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani". Lo ha riferito il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni, aggiornando sulle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato da ieri mattina al Policlinico Gemelli su consiglio dei medici per un acuirsi della bronchite. "Continuano gli accertamenti e le terapie", ha fatto sapere Bruni. Bergoglio riceve messaggi di vicinanza e affetto da tutto il mondo. La presidenza del Consiglio episcopale latino-americano guidata dal cardinale Jaime Spengler ha scritto una nota nella quale esprime vicinanza per il Papa "in questi momenti in cui il Signore ha voluto unirlo più strettamente alla croce della fragilità umana. Ci dà tranquillità – si legge – il fatto che sta ricevendo cura adeguata e confidiamo che si riprenda presto. Le preghiere di molti fedeli sono la manifestazione che lei è nei nostri cuori come padre e pastore. Preghiamo per lei, affinché senta la forza e la consolazione del Signore, e che le dia molta pazienza". Auguri di pronta guarigione anche dai Vescovi italiani: "Auguriamo al Santo Padre una pronta guarigione, mentre ci uniamo in preghiera per Lui". Anche nella Basilica di San Pietro i pellegrini pregano per il Papa. "Preghiamo per il Papa che fa tanto per la Chiesa", l'invito di padre Enzo Fortunato, a capo del Pontificio Comitato per la Giornata mondiale dei bambini e della rivista di San Pietro, ai cinquemila pellegrini arrivati da alcune diocesi italiane. Bergoglio, a quanto è trapelato, resterà ricoverato per alcuni giorni al Gemelli. Annullati gli impegni giubilari di questi giorni. Oggi si saprà se il Pontefice – al suo quarto ricovero al Gemelli – se la sentirà di guidare l'Angelus dall'ospedale. Non sarebbe una prima volta. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.