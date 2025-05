Papa Francesco, Martin Scorsese annuncia film con “l’ultima intervista”

1 minuto di lettura

Un film documentario di Martin Scorsese su papa Francesco, con una serie di conversazioni tra lui e il Pontefice che il regista ha definito l'ultima intervista televisiva a Bergoglio. E' "Aldeas – A New Story", scrive il Guardian, secondo cui il nuovo film di Scorsese racconterà il lavoro di 'Scholas Occurrentes', organizzazione internazionale no profit fondata da Francesco nel 2013 per promuovere quella che ha definito 'cultura dell'incontro' tra i giovani. Aldeas Scholas Film e la Scorsese’s Sikelia Productions hanno parlato del documentario come di "una testimonianza della convinzione duratura che la creatività non è solo un mezzo di espressione, ma un percorso di speranza e trasformazione”. Prima della sua morte, il 21 aprile scorso, papa Francesco aveva definito Aldeas “un progetto estremamente poetico e molto costruttivo perché va alle radici di ciò che è la vita umana, la socievolezza umana, i conflitti umani… l'essenza del viaggio di una vita”. Non è stata annunciata una data di uscita del film. "Oggi più che mai abbiamo bisogno di parlarci, di ascoltarci a livello interculturale. Uno dei modi migliori per farlo è condividere le storie di chi siamo, riflesse dalle nostre vite ed esperienze personali – ha commentato Scorsese, che nel corso degli anni ha incontrato più volte Francesco – Questo ci aiuta a capire e a valorizzare il modo in cui ciascuno di noi vede il mondo. Per papa Francesco era importante che le persone di tutto il mondo si scambiassero idee con rispetto, preservando al contempo la propria identità culturale, e il cinema è il mezzo migliore per farlo". —internazionale/[email protected] (Web Info)

