Papa Francesco, la tomba e l”errore’ che fa discutere: la foto

(Adnkronos) – Un errore sulla lapide di Papa Francesco o una scelta stilistica deliberata? Il dettaglio non è sfuggito ai social. Tanti utenti – su X e non solo – si sono accorti di una disposizione non armonica, sul marmo, delle lettere del nome "Franciscus" (l'unica parola voluta da Bergoglio, in linea con la semplicità del suo pontificato). In particolare, è stata notata una distanza eccessiva tra alcune lettere dell'iscrizione: la "R", la "A" e la "N", con una composizione errata del nome del pontefice scomparso. La spaziatura delle lettere incise sul marmo della tomba è dunque irregolare e non tiene conto di norme basilari della percezione visiva, fin dall'antichità. Regole che dovrebbero essere note agli artisti del marmo, ma apparentemente ignorate in questo caso: per i puristi sarebbe stato opportuno un distanziamento minore tra alcune lettere, per dare organicità all'iscrizione. Come reso noto dal vaticano, la tomba di Papa Francesco a

Santa Maria Maggiore

è stata realizzata in marmo di provenienza ligure con la sola iscrizione del nome del pontefice e la riproduzione della sua croce pettorale. La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore ed è situata nei pressi dell'Altare di San Francesco. —[email protected] (Web Info)

