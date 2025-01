Papa Francesco: “Italia non fa figli, faccia entrare migranti”

1 minuto di lettura

Donald Trump ha intenzione di deportare migranti illegali? "Se è vero sarà una disgrazia". Papa Francesco risponde così a Fabio Fazio intervenendo a 'Che tempo che fa' alla vigilia dell'insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente Usa. Il Pontefice non ha ancora sentito Trump Bergoglio ha detto di non averlo ancora sentito il nuovo presidente americano, che pone il contrasto all'immigrazione illegale come priorità della sua azione. "Se è vero, sarà una disgrazia perché fa pagare ai poveri disgraziati il conto dello squilibrio", dice il Papa. Il tema dei migranti viene affrontato anche in relazione all'Italia. "L'Italia ha un'età media di 46 anni, non fa figli. Faccia entrare i migranti", dice il Pontefice, ribadendo che ci sono quattro aspetti fondamentali: il migrante va "assunto, accompagnato, promosso e integrato. In Argentina abbiamo un’esperienza di integrazione. Tutti integrati. Ma se il migrante non è integrato è un problema". Bergoglio, nel giorno in cui entra in vigore la tregua a Gaza, si pronuncia sulla crisi in Medio Oriente sposando la tesi di 'due popoli, due Stati' per Israele e palestinesi. "La possibilità c'è ed è l'unica soluzione. Disponibilità alcuni la danno, altri no. Vanno convinti con la retorica mite". —internazionale/[email protected] (Web Info)

